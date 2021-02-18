Предприятие в Барановичах из пособия декретницы вычитало деньги

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура установила многочисленные факты незаконно произведенных удержаний из выплачиваемого женщине пособия на воспитание ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В прокуратуру с заявлением обратилась бывшая работница ОАО "Бархим". С декабря 2017 года по октябрь 2020-го она находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Ей выплачивалось государственное пособие. В то же время работники бухгалтерии предприятия незаконно и необоснованно удерживали деньги в счет возмещения убытков за проживание в общежитии. Общая сумма вычетов превысила Br380.

"Согласно ст.109 Трудового кодекса не допускаются удержания из предусмотренных законодательством сумм выходного пособия, компенсационных и других выплат, на которые по закону не обращается взыскание. К ним отнесены и пособия семьям, воспитывающим детей. В связи с этим Барановичский межрайонный прокурор внес в адрес "Бархима" предписание, в котором потребовал незамедлительно возместить женщине незаконно удержанную сумму", - отметили в прокуратуре.

Предписание предприятие исполнило, деньги возвращены. Виновные работники по требованию прокурора привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.-0-