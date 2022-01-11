Предприятие в Дзержинском районе после вмешательства прокуратуры выплатило 660 сотрудникам Br1,25 млн

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокуратуры Минской области выплачена заработная плата работникам СУП "СУ №20 ОАО "Минскпромстрой" Дзержинского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура проверила исполнение законодательства о труде в связи с образовавшейся задолженностью по выплате заработной платы. На 1 декабря 2021 года задолженность предприятия перед работниками по зарплате превысила Br1,6 млн.

Прокуратура выяснила, что невыплата заработной платы вызвана нехваткой оборотных средств, в том числе обусловлена несвоевременным оформлением документов по выполненным работам, а также ненадлежащим ведением претензионно-исковой работы.

По поручению прокуратуры Минской области прокурор Дзержинского района внес представление в адрес наблюдательного совета ОАО "Минскпромстрой" с требованием принять незамедлительные меры к погашению задолженности по заработной плате.

В итоге при содействии территориальных налоговых органов, ФСЗН и обслуживающего СУ №20 банка с расчетных счетов предприятия списаны денежные средства в очередности, определенной в законодательстве.

В результате выплачена заработная плата 660 сотрудникам в сумме более Br1,25 млн. Свыше Br400 тыс. направлено на погашение задолженности по налоговым платежам и обязательным страховым взносам, что позволит работникам впоследствии реализовать право на пенсионное страхование.-0-