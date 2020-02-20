Предприятие в Гомельской области завышало данные о киносеансах и вытянуло из бюджета более Br45 тыс.

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области коммунальному унитарному предприятию по показу фильмов необоснованно выплатили из бюджета более Br45 тыс. Этот факт выявил Мозырский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выяснилось, что должностные лица предприятия в 2016-2018 годах ежемесячно включали в отчетные документы недостоверное количество проведенных и запланированных киносеансов. Документы с приписками предоставляли в райисполком для расчета и выплаты субсидий. Это привело к тому, что предприятие необоснованно получило из районного бюджета более Br45 тыс.

Бывшего директора, главного бухгалтера и экономиста предприятия обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, а также во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы и составлении заведомо ложных документов. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.424 и ч.2 ст.427 Уголовного кодекса.-0-