Предприятие "Витебская лесопилка" занесено на Республиканскую доску почета

Производственное унитарное предприятие "Витебская лесопилка" по итогам работы за 2018 год занесено на Республиканскую доску почета. Чествование победителей соревнования, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния страны, состоялось в канун Праздника труда с участием заместителя премьер-министра Александра Турчина, первого заместителя министра экономики Александра Червякова, руководителей и представителей трудовых коллективов, местных исполнительных и распорядительных органов, занесенных на обновленную Доску почета.

Витебское предприятие входит в число передовых, динамично развивающихся производств в лесохозяйственной отрасли страны. На него приходится 4% экспорта Витебской области, или $30 млн. За 2018 год здесь создано 55 новых рабочих мест (численность всего трудового коллектива - более 200 человек), объем производства вырос в 1,5 раза, объем инвестиций в основной капитал составил более $4 млн. 17 апреля предприятие отметило юбилей - 15 лет производственной деятельности. Яркими акцентами праздничного события стали презентация ребрендинга и торжественное открытие новой линии пиления с участием руководства предприятия, местных властей и представителей эстонского концерна Kaamos Group, в состав которого входит витебское предприятие.

Новая линия пиления финского производства предназначена для распиловки тонкомерной древесины вершинным диаметром 10-24 см. Мощность оборудования позволяет выпускать до 250 тыс. куб. м готовых пиломатериалов в год, что отвечает стратегическим планам предприятия. "Ее запуск позволит увеличить качество и выход выпускаемой продукции, скорость пиления, а также на 15% нарастить годовой объем производства и выпустить уже в этом году 190 тыс. куб. м продукции, что на 20 тыс. куб. м превысит уровень прошлого года", - подчеркивает директор предприятия Сергей Марцинкевич. По его словам, за последние пять лет "Витебская лесопилка" увеличила свои производственные и финансовые показатели более чем в четыре раза. Стратегия развития на ближайшую пятилетку также амбициозна: предприятие продолжит работу по обновлению производственных линий для обеспечения роста объемов производства и диверсификации рынков сбыта, а также намерено открыть в 2022 году пеллетное производство в Витебске и завод в Мозыре.

Отдельное внимание Сергей Марцинкевич заострил на принципах работы компании с партнерами и клиентами. "Витебская лесопилка" сотрудничает с крупнейшими лесохозяйствами Беларуси, которые являются гарантами высокого качества сырья и его оптимального восстановления в природе, что отвечает концепции зеленой экономики. Наряду с этим серьезные требования к собственной продукции, технической составляющей производства за 15 лет работы позволили компании прочно завоевать статус надежного партнера, гарантирующего своим клиентам продукцию высокого стандарта качества, в том числе по внешнему виду и точности размеров материала.

Сегодня предприятие "Витебская лесопилка", полностью основанное на эстонском капитале, является одним из крупнейших белорусских производителей пиломатериалов из хвойных пород древесины. 95% всего объема готовой продукции экспортируется. Главные рынки сбыта - страны Прибалтики, западной Европы, Китай. Всего поставки осуществляются в 12 стран мира. Предприятие имеет международный сертификат качества цели поставок FSC и входит в международный концерн Kaamos Group, основными направлениями деятельности которого являются строительство недвижимости и деревообработка. Основываясь на достигнутых производственных успехах, компания "Витебская лесопилка" планомерно реализует все намеченные цели и уверенно смотрит в будущее.

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