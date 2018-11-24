Предприятия АПК Гомельской области с начала года экспортировали продукции на $280 млн

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия агропромышленного комплекса Гомельской области с начала этого года поставили на экспорт продукции на сумму $280 млн. Такую цифру озвучил сегодня на областном празднике "Дажынкi" в Брагине председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель области отметил, что на протяжении ряда лет переработчики региона расширяют ассортимент, наращивают производство продукции и успешно реализуют ее. Он констатировал растущий спрос на отечественные продукты, в том числе и за пределами страны. Так, на экспорт отправили более 40% произведенной в регионе мясо-молочной продукции. "В целом с начала года предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продукции на сумму $280 млн", - подчеркнул губернатор.

По его словам, доля экспорта предприятий региона в общем объеме страны составляет практически пятую часть. "Переработчики Гомельской области первыми в стране освоили китайский рынок. На сегодня с прилавков китайских магазинов реализовано гомельских продуктов на $7 млн", - сказал глава региона.

Владимир Дворник считает, что в целом производителям предоставляется реальная возможность реализации своей продукции без посредников, в том числе на многочисленных сельскохозяйственных ярмарках. К примеру, в Гомельской области для этих целей организована работа 24 постоянно действующих площадок. Всего же с начала года в регионе провели свыше 1,2 тыс. ярмарочных мероприятий, на которых реализовано более 5 тыс. т сельхозпродукции на сумму, превышающую Br4 млн.

Брагин сегодня стал столицей регионального праздника "Дажынкi" - здесь чествуют лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинена девизу "Мая радзіма - мой гонар". Городской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по "Брагинщине самобытной" приглашают тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радуют торговые ряды. В праздничных мероприятиях принимают участие почти 5 тыс. человек - жителей и гостей района.-0-