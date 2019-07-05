Предприятия Бреста и Калининграда наращивают сотрудничество

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Бреста и российского Калининграда наращивают сотрудничество, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

"Отношения с Калининградом и областью развиваются в позитивном ключе. В 2018 году внешнеторговый оборот составил около $6 млн, сальдо положительное - $1,2 млн. Динамика наблюдается и в этом году. В январе-апреле внешнеторговый оборот составил $1,6 млн, темп роста к аналогичному периоду 2018 - 106,6%. На экспорт отгружено товаров на сумму $1,2 млн (рост 6,3%). Резервов для сотрудничества немало", - отметил Вадим Кравчук.

Брестчане в эти дни находятся с рабочим визитом в Калининграде, куда их пригласили для участия в праздновании Дня города. В составе делегации представители ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОДО "Панда", структурных подразделений горисполкома во главе с первым вице-мэром. Хозяева же праздника получили приглашение посетить Брест в сентябре, когда состоятся официальные торжества, посвященные юбилею областного центра. Также с российскими партнерами обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах. В частности, сегодня подписано соглашение о намерениях между ООО "Кенигсберг трейдинг", "Белалко" и Брестским горисполкомом. Документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя предприятиями. Также намечено развитие торгово-экономического и культурного взаимодействия между субъектами хозяйствования Бреста и Калининграда.

Стороны договорились об участии "Кенигсберг трейдинга" 5 сентября в II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Программа форума будет разделена на несколько блоков - экономический, социальный, строительный. Запланированы тематические презентации, выставки продукции белорусских и зарубежных субъектов хозяйствования, участники смогут подписать контракты и договоры о сотрудничестве.

"В прошлом году на форуме мы подписали контракты более чем на $2 млн. В этот раз рассчитываем, что сумма значительно увеличится. Есть наработки по ряду направлений. Ожидается подписание контрактов в отраслях промышленности, транспорта, сферах образования, культуры, спорта. Также договор о сотрудничестве заключат Московский район Бреста и польский город Богухвала", - сказал первый зампредседателя горисполкома. Свое участие в форуме уже подтвердили представители России, Украины, Польши, Германии, Нидерландов, ожидается приезд деловых кругов из Израиля, США, Молдовы, Китая.

У Бреста заключены договоры о побратимстве с 34 зарубежными городами из 15 стран, еще с 40 поддерживаются партнерские отношения.-0-