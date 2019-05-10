Предприятия должны быть заинтересованы в подготовке кадров на перспективу - Ковалевич

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия первыми должны быть заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров на перспективу. Такое мнение высказал председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на заседании президиума горсовета о мерах органов местного управления и самоуправления по содействию занятости населения, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Ковалевич подчеркнул, что кадровая политика имеет важное значение для развития предприятий любой отрасли. "Поэтому наниматели должны поддерживать контакты с профильными учебными учреждениями, думать на перспективу, исключая возможность дефицита узкоспециализированных кадров", - сказал он.

Вопрос обеспечения квалифицированными специалистами также должен изучаться на стадии реализации того или иного инвестпроекта. К примеру, в городе возводится крупный торговый центр, который готов обеспечить рабочими местами не одну сотню человек. Не всегда эта задача может решиться одномоментно. Выход - в последовательной подготовке кадров.

Обозначая спектр мер, принимаемых по содействию занятости населения, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Александр Ключинский поделился опытом КУП "Горэлектротранспорт". Еще в 1990-х годах здесь организовали и отработали систему подготовки водителей соответствующей для управления троллейбусами категории из числа не занятых в экономике. Предварительно наниматель связывался с потенциальными работниками, которые состояли на учете по безработице. Критерии отбора были высоки, ведь речь о безопасности перевозок людей. После обучения такие водители были оформлены в штат предприятия.

Примерно такой же механизм сегодня налажен и по другим сферам. Так, по данным начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, в 2018 году прошли переподготовку и переобучение по различным направлениям свыше 550 человек. При этом в более 50% случаях идет целевая подготовка специалистов с гарантией последующего трудоустройства. "В текущем году планируем переобучить столько же человек, если понадобится, а то и больше. На эти цели выделяются средства, согласованы программы обучения в государственных учреждениях образования. Наша задача не просто переподготовить человека, а содействовать его занятости, чтобы он смог найти подходящую работу", - подчеркнул Александр Ключинский.

Он обратил внимание, что каждый соискатель должен понимать: нанимателю он интересен с позиции имеющегося опыта, знаний и квалификации. "Чтобы в современных реалиях чувствовать себя уверенно, человек должен иметь несколько смежных профессий. Тогда он всегда будет востребован, а, следовательно, получать достойную заработную плату", - резюмировал Александр Ключинский.

В настоящее время уровень безработицы в областном центре составляет 0,4%.-0-