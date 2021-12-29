Предприятия-экспортеры Бреста заработали в этом году $1,5 млрд

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия-экспортеры Бреста заработали в этом году рекордные $1,5 млрд выручки, сообщил сегодня на совместном заседании городского Совета депутатов и горисполкома его председатель Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темп роста экспорта товаров прогнозируется на уровне 120% при годовом задании 102%. Практически мы установили новый рекорд: выручка от экспортных операций наших предприятий превысила $1,5 млрд. Такого объема экспорта еще не было", - подчеркнул мэр.

Среди предприятий-экспортеров он выделил ОАО "Савушкин продукт", СП "Бремор", группу компаний "Гефест", Брестский мясокомбинат. "Это те предприятия, которые позволили достичь, без преувеличения, фантастического результата с точки зрения продвижения нашей продукции на внешние рынки, зарабатывая валюту, получая соответствующую прибыль и двигая вперед экономику города, области и страны в целом", - отметил руководитель городской вертикали.

Основным рынком сбыта брестских товаров остается Россия, где темп роста экспорта составил 116% к уровню прошлого года, или $975 млн. Вместе с тем удельный вес РФ в объеме брестского экспорта снижается. Если в 2017 году он составлял 83%, то по итогам 10 месяцев - 73%. По сравнению с прошлым годом значительно выросли объемы экспортных поставок в Украину - $82 млн (темп роста 190%), Германию - $42 млн (154%), Польшу - $60 млн (122%), Узбекистан - $10 млн (150%), Нидерланды - $7,5 млн (почти 300%).

"Это к вопросу о так называемой изоляции нашей страны на внешних рынках, - заметил Александр Рогачук. - Да, проблемы есть, но эти цифры говорят сами за себя, и очень бы хотелось, чтобы эти тенденции были сохранены".

В целом товары, произведенные в Бресте, в этом году поставлены в 84 страны.

На заседании хозактива Бреста сегодня подвели предварительные итоги работы хозяйственного комплекса города в текущем году, а также рассмотрели прогноз социально-экономического развития и бюджет на 2022 год.-0-