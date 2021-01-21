Предприятия Гомеля предложат работу на электронной ярмарке вакансий 22 января

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет 22 января в Гомеле с 10.00 до 12.00, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Свои предложения предприятия аккумулируют на единой информационной площадке http://e-vacancy.by. Здесь в онлайн-режиме возможен диалог нанимателя с соискателем. Потенциальный работник может передать свое резюме и задать интересующие вопросы.
На данный момент вакансии представили четыре предприятия. КУП "Горэлектротранспорт" готов рассмотреть кандидатуры на место водителя автомобиля и троллейбуса, кузовщика, маляра, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, электромонтера по испытаниям и измерениям.
В ОАО "Гомельжелезобетон" требуются арматурщик, крановщик, оператор пульта управления в производстве строительных изделий, отделочник железобетонных изделий, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки.
Большой пакет предложений для соискателей подготовили в ОАО "Минскремстрой". Здесь набирают специалистов строительного профиля: дорожный рабочий, жестянщик, изолировщик на термоизоляции, каменщик, кровельщик по металлическим кровлям, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, столяр, штукатур, электросварщик ручной сварки.
На Гомельском литейном заводе "Центролит" открыты вакансии заливщика металла, мастера участка, обрубщика, плавильщика металла и сплавов, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесаря-ремонтника, формовщика машинной формовки, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.-0-
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Новополоцке