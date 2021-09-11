Предприятия Гомеля в I полугодии экспортировали продукции на более чем $1 млрд

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомеля в первом полугодии экспортировали продукции на более чем $1 млрд. Это на 75% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, приветствуя гостей праздника по случаю 879-летия Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Кириченко подчеркнул, что по объемам внешней торговли Гомель занимает в Беларуси вторую позицию после столицы. "С начала 2021 года экспорт товаров увеличивается высокими темпами. Так, за первое полугодие 2021 года предприятия областного центра экспортировали продукции на более чем $1 млрд. Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он. Налажено сотрудничество с 78 странами ближнего и дальнего зарубежья. Освоены новые экспортные направления - Маврикий, Зимбабве, ОАЭ, Тунис, Пакистан, Филиппины и др.

Создается в Гомеле и комфортный климат для развития частных инициатив. За первое полугодие 2021 года зарегистрировано более 190 новых юридических лиц, в том числе 33 в производственной сфере. "Четырежды за последние семь лет Гомель становился победителем в номинации "Лучший областной центр для бизнеса в Беларуси" конкурса Республиканской конфедерации предпринимательства", - сказал Петр Кириченко. Отмечая развитие IT-сферы, мэр уточнил, что за последние семь лет число таких организаций выросло практически вдвое - сейчас их более 120.

Председатель горисполкома добавил еще несколько штрихов к экономическому портрету областного центра. На индустриальный комплекс города приходится 5% всей промышленной продукции республики. Ежегодный объем производства - $2,5 млрд. "В Гомеле сосредоточен весь республиканский объем выпуска фосфатных удобрений, кормоуборочных комбайнов, полированного стекла", - дополнил он.

Сегодня Гомель отмечает 879-й день рождения. Праздничные гулянья проходят во всех районах областного центра.-0-