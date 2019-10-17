Предприятия Гомеля в январе-августе увеличили экспорт товаров на четверть

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия и организации Гомеля в январе-августе этого года нарастили экспорт товаров на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на встрече с молодыми специалистами областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Кириченко, ситуация во внешней торговле и товарами и услугами сложилась благоприятная. "За январь-август 2019 года темп роста экспорта товаров составил 125% при прогнозном уровне 105%. Темп роста экспорта услуг - 108% при задании 103%", - отметил он.

Анализ географической структуры экспорта товаров и услуг показал, что наибольший рост экспорта приходится на страны вне СНГ. "Объем поставок в Германию увеличился почти в 2 раза. В 30 раз вырос экспорт услуг в Словакию, в 24 раза - в Китай, в 8 раз - в Данию, в 6 раз - в Испанию", - привел примеры председатель горисполкома.

В целом по итогам января-сентября в городе выполнили все основные целевые показатели социально-экономического развития, констатировал мэр. При годовом задании по притоку прямых иностранных инвестиций на чистой основе в $23 млн за 9 месяцев уже просчитывается более $35 млн.

В городе большое внимание уделяется вопросам развития частной инициативы. "За 9 месяцев в Гомеле зарегистрировано более 280 новых юридических лиц, в том числе 64 в производственной сфере", - сказал Петр Кириченко. Наиболее привлекательной для создания новых предприятий остаются сфера торговли (35% от числа зарегистрированных) и услуг (33%).

За 9 месяцев в областном центре за счет создания новых предприятий и производств трудоустроены более 2,3 тыс. человек. "Более 70% новых рабочих мест приходится на сферы промышленности, торговли, информационных технологий", - добавил мэр.

Участниками сегодняшней встречи, которая прошла в формате диалога, стали около 70 молодых специалистов, начавших свой трудовой путь в этом году. Они узнали о социально-экономическом развитии города, достижениях в различных сферах и смогли задать мэру волнующие их вопросы.-0-