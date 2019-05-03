Предприятия Гомеля в январе-феврале увеличили экспорт товаров почти на 13%

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле экспорт товаров в январе-феврале без учета республиканских организаций, а также нефти и нефтепродуктов достиг $84,3 млн, темп роста составил 112,9% к аналогичному периоду прошлого года, сальдо сложилось положительное в размере $23,5 млн. Такие цифры озвучил сегодня на заседании Гомельского горисполкома заместитель председателя Сергей Андреев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам докладчика, значительно выше уровня прошлого года работают частные экспортеры. "Фактором, позволяющим получить дополнительный прирост значений внешнеторговых результатов, является увеличение в городе новых экспортеров. Только за первые три месяца этого года экспортную деятельность начали 25 субъектов. Ими суммарно уже экспортировано товаров более чем на $1,5 млн", - отметил Сергей Андреев.

Также он сообщил, что в нынешнем году несколько изменилась географическая структура экспорта товаров. За счет диверсификации рынков сбыта снижена доля России с 80% в январе-феврале прошлого года до чуть более 65% в аналогичном периоде нынешнего. В то же время почти в шесть раз увеличились экспортные поставки в Армению, в два раза - в Казахстан. Значительный рост экспорта наблюдается в страны Евросоюза - с темпом роста 154%. Основные рынки - Польша, Германия и др.

Во внешней торговле услугами за январь-февраль темп роста сложился на уровне 120,3%. Предприятия, организации областного центра экспортировали услуг на $15,6 млн. Получено положительное сальдо в размере $8,7 млн.

Как отметил заместитель председателя горисполкома, основу экспорта услуг составляют перевозки для нерезидентов Беларуси (48% от общего объема). Также в данном показателе большая доля компьютерных, строительных услуг.

В областном центре в январе-марте освоено Br151,7 млн инвестиций в основной капитал. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе за I квартал оценивается в размере не менее $22 млн (при прогнозе $11 млн).-0-