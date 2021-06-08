Предприятия Гомельского района предложат работу на ярмарке вакансий 9 июня

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет 9 июня в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

На электронной площадке с 10.00 до 12.00 соискателям работ предложат ознакомиться с вакансиями, условиями труда. Также потенциальные сотрудники смогут задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию или приглашение на собеседование в режиме реального времени.

На данный момент участие в ярмарке подтвердили три предприятия, на которых открыто более 50 вакансий. Так, в ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" требуются главный ветеринарный врач, животновод, зоотехник, оператор машинного доения, оператор по ветеринарной обработке животных, полевод.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте e-vacancy.by. Данная электронная услуга предлагается всем жителям Гомельского района и значительно сокращает период поиска работы.-0-