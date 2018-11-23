Предприятия Гомельской области экспортируют более 60% продукции

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 60% производимой на предприятиях Гомельской области продукции реализуется на экспорт. Об этом заявил сегодня во время открытия международного форума "Бизнес-дни в Гомеле" заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампредседателя облисполкома акцентировал внимание, что Гомельская область - территория с открытой экономикой. "Мы как регион, расположенный на пересечении крупных торговых путей, участвуем в различных проектах и мероприятиях международного и республиканского масштаба. Более 60% продукции, которая производится на предприятиях области, отправляется на экспорт. И, несмотря на сложности на мировом рынке, показатели экспорта постоянно увеличиваются", - рассказал Андрей Конюшко. Этому способствует широкая преференциальная политика в области эффективного развития бизнеса. Особый акцент сделан на свободной экономической зоне "Гомель-Ратон" как универсальной площадке для привлечения иностранных инвесторов и создания инновационных производств.

По словам организаторов форума, в этом году "Бизнес-дни в Гомеле" собрали представителей реального бизнеса - руководителей предприятий с мировым именем. Среди них генеральный директор и основатель компании Schollglas GmbH Гюнтер Вайдеманн. Много лет компания из Германии сотрудничает с ОАО "Гомельстекло", в больших объемах закупает стекло различных форматов белорусского производства. Ежегодный оборот - миллионы евро. В числе совместных разработок - производство энергоэффективного стекла. Специальное покрытие отражает тепловые волны в инфракрасном диапазоне, что позволяет существенно сократить теплопотери помещения. Следующий шаг - производство триплекса или ламинированного стекла. Этот продукт обладает уникальными эксплуатационными качествами: безопасностью, энергоэффективностью, шумоизоляцией, долговечностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Подготовленная для форума презентация Гюнтера Вайдеманна может обозначить новые направления сотрудничества. По его мнению, основной инновационный драйвер развития сферы - производство изоляционного мультифункционального стекла.

В программе форума три сессии, участниками которых станут около 200 человек из 18 стран. Аспекты развития малого и среднего предпринимательства как показателя успешности региона затронут на секции "Эффективный бизнес = успешный регион. Тенденции и инновации". Отдельный блок посвящен обсуждению конкурентных преимуществ городов Шелкового пути. Местный магнетизм территорий и влияние делового туризма на ее экономический потенциал - основная тема блока "Индустрия встреч - современный инструмент для продвижения имиджа регионов".

К диалогу о межрегиональном сотрудничестве подключились представители торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья, IT-сферы, диппредставительств. Наиболее активным партнерам организаторы форума вручили памятные знаки "За вклад в развитие международного сотрудничества".

"Бизнес-дни в Гомеле" - эффективная диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса, перспективных инвестиционных направлений, установления прямых деловых контактов, выработки стратегий сотрудничества, переговоров в формате B2B, обмена опытом.-0-