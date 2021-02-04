Предприятия Гомельской области открыли 9 новых экспортных рынков

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области в 2020 году начали поставлять продукцию в 9 новых стран, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году мы открыли дополнительно 9 новых стран для поставок нашей продукции. В основном это дальняя дуга. Например, в Зимбабве поставляли комбайны "Гомсельмаша", в Судан и Центральную Африку - молочную продукцию", - рассказал Андрей Конюшко. Новым партнерам отправляли также лесоматериалы, станки, другую продукцию.

Активно работал регион и с Китаем. "За прошлый год в Китай экспортировали товаров на $91 млн - рост к 2019-му более чем на треть", - отметил заместитель председателя. Экспорт услуг в Китай составил $1,7 млн.

По диверсификации стояла и стоит задача: не допуская снижения присутствия на традиционных рынках, одновременно увеличивать объемы экспорта в страны дальней дуги, напомнил Андрей Конюшко. В 2020 году в общем объеме экспорта региона на страны ЕС пришлось 30%, ЕАЭС - 41%, дальнюю дугу - 29%.

В целом по итогам прошлого года рост экспорта товаров в регионе немногим превысил 93%, по коммунальным и частным предприятиям он составил 97,5%. Сальдо внешней торговли товарами обеспечено положительное - $309 млн. В 2019-м сальдо было отрицательным.

Андрей Конюшко подчеркнул, что большое внимание вопросам экспорта будут уделять и в этом году. "Экспорт остается ключевым направлением. В 2021-м он должен составить не менее $3,9 млрд", - заключил он.-0-

Темп роста ВРП Гомельской области в 2021 году планируется на уровне 101,6%