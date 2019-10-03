Предприятия Гомельской области подписали контракты почти на $80 млн на Форуме регионов в Житомире

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области подписали коммерческие контракты с украинскими партнерами на сумму $79,1 млн на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Подписание документов состоялось сегодня во время 8-го заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества. Так, ОАО "Гомельский химический завод" заключило меморандум о сотрудничестве с ООО "Кернел-Трейд". Документ предполагает взаимодействие в отработке как агрохимических технологий выращивания сельскохозяйственных культур с удобрениями Гомельского химзавода, так и химических технологий производства азотно-фосфорных и азотно-фосфорно-калийных удобрений, в наибольшей мере отвечающих требованиям выращивания сельхозкультур с учетом климатических, почвенных и других особенностей конкретных украинских регионов.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" подписало соглашение о поставках металлопродукции с ООО "Премиори" (Белая Церковь, Киевская область) на 2020 год. Как рассказали в пресс-службе БМЗ, в настоящее время предприятие занимает ведущую позицию среди поставщиков металлокорда на украинский рынок. В этом году белорусские металлурги также экспортировали в Украину арматуру, различные виды конструкционного проката, катанку, трубы и бортовую бронзированную проволоку.

Долгосрочный договор ОАО "Милкавита" заключило с ООО "Молтрейд Украина". Документ предусматривает поставку всей линейки выпускаемой продукции гомельского предприятия, но основной интерес у украинских партнеров вызывает сыворотка и сухое обезжиренное молоко.

Также сотрудничать будут ЧТУП "Гомелькоопвторресурсы" и ООО "Трейд Полимер" (Бровары, Киевская область) по отходам пленки.

На форуме в составе делегации Гомельской области, возглавляемой председателем облисполкома Геннадием Соловьем, более 100 человек - представителей власти, деловых кругов, предприятий, бизнеса. Гомельские предприятия, в частности "Гомсельмаш", БМЗ, "Белоруснефть", Гомельский химзавод, презентуют свою продукцию на выставке крупногабаритной техники. Также производители и мастера декоративно-прикладного искусства представляют регион на ярмарке. -0-