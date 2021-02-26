Предприятия Гомельской области увеличили экспорт сельхозпродукции на 6% в 2020 году

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области увеличили экспорт сельскохозяйственной продукции на 6% в 2020 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк.

В 2020 году предприятия региона произвели продуктов и напитков на Br3132,8 млн, рост к 2019 году составил 100,4%. В эту цифру входят мясо и субпродукты (128,6 тыс. т), цельномолочная продукция (200,6 тыс. т), сыр (49,7 тыс. т), колбасные изделия (19,7 тыс. т), сливочное масло (13,3 тыс. т), картофель (65,8 тыс. т), овощи (42,1 тыс. т), пшеничная и ржаная мука (40,2 тыс. т), кондитерские изделия и шоколад (14,6 тыс. т).

Рост производства позволяет наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При этом, подчеркнули в комитете, акцент сделан на поддержание продовольственной безопасности в регионе, обеспечение всем необходимым жителей области. Так, В 2020 году экспортировано сельскохозяйственной продукции на $517,5 млн, или 106% к уровню 2019 года. Доля экспорта продукции сельского хозяйства в общем объеме внешней торговли товарами Гомельской области за год увеличилась с 12% в 2019 году до 13,6% в 2020 году.

"Увеличению экспорта способствовали рост натуральных показателей экспорта и экспортных цен", - рассказал Игорь Аслюк. Выросли стоимостные объемы экспорта сыров и творога до $125,6 млн (темп роста - 142,6%, прирост $37,6 млн), молочных консервов до $68,6 млн (темп роста - 127,6%, прирост $14,8 млн), сухого молока до $39,5 млн (темп роста - 106,8%, прирост $2,5 млн).

Продукция была востребована в 48 странах, это плюс три новых направления к 2019 году. "Увеличению стран-импортеров белорусского продовольствия способствовала работа по аккредитации гомельских предприятий на право экспорта на рынки новых стран. Так, например, для поставок в КНР аккредитовано 14 перерабатывающих предприятий нашего региона. В их числе 6 молокоперерабатывающих, три мясокомбината, две птицефабрики, два спиртоводочных завода, а также СП ОАО "Спартак", - пояснил Игорь Аслюк.

Задача на этот год - сохранение позиций на существующих рынках и наращивание поставок по новым направлениям.

Увеличивать обороты позволяет также модернизация перерабатывающих предприятий Гомельской области. "Благодаря обновлению производственных мощностей осваивают новые виды продукции, совершенствуют качество выпускаемой продукции, активно участвуют в процессе импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности области и страны", - отметили в комитете.

В 2021 году техническое переоснащение перерабатывающих предприятий области (ОАО "Милкавита", ОАО "Рогачевский МКК", СП ОАО "Спартак", СООО "Белсыр") продолжится. В Буда-Кошелевском и Лельчицком районах планируется создание новых производств по переработке мяса.

Как пояснили в комитете, отрасль работает в штатном режиме, все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке. К примеру, на неделе появилась информация и возможном срыве поставок продукции ОАО "Гомельхлебпром".

На предприятии заверили, что чувствуют ответственность перед потребителем. ОАО "Гомельхлебпром" - основной производитель хлеба в Гомельской области. В его состав входит 9 хлебозаводов, в том числе два на территории Гомеля и семь - в райцентрах. Ассортимент включает более 200 видов хлебобулочных изделий и 350 видов кондитерских.

Предприятие занимает более половины областного рынка хлебобулочных изделий и обеспечивает своей продукцией подавляющее большинство бюджетных организаций области. Среднесуточный объем производства всех хлебозаводов, в зависимости от потребности рынка - от 70 до 90 т хлебобулочных и от 4 до 6 т кондитерских изделий.

Продукция поставляется также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Экспорт за 2020 год составил $471,6 тыс., есть серьезные тенденции к дальнейшему росту.

Как подчеркнули на предприятии, на рынке пищевой продукции сложилась достаточно жесткая конкуренция - огромное количество производителей. В таких условиях делают ставку на конкурентоспособную продукцию, совершенствование технологического процесса, просчет каждого маркетингового шага. И эти вопросы на постоянном контроле, заверили в открытом акционерном обществе.-0-