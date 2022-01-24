Предприятия Минска на ярмарке вакансий 27 января предложат более 500 мест

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 трудовых мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 27 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "МЗКТ", ООО "ЭкоПереработка", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 Минска и другие. Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-