Предприятия Минска оштрафовали более чем на Br75 тыс. в 2018 году за мусор на территориях

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 протоколов составили в Минске в 2018 году за нарушения природоохранного законодательства в части наведения порядка на земле, сумма штрафов превысила Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего проведено около 2,6 тыс. контрольных мероприятий, во время которых выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений. В адрес предприятий и организаций направлено 786 информационных писем с рекомендациями и предписаниями. В первую очередь специалисты обращали внимание на несанкционированные свалки отходов на территории общего доступа, в придорожных полосах, местах отдыха, а также на обустройство площадок для сбора мусора на кладбищах, содержание мемориальных комплексов.

"Среди проблемных вопросов по-прежнему основными остаются вопросы поддержания пользователями земельных участков их надлежащего санитарного состояния, несвоевременный вывоз отходов и их складирование в несанкционированных местах", - пояснили в комитете.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину", которая призывает жителей внести свой вклад в благоустройство своего района, двора, ближайшего парка или сквера, водоема, реки, тем самым сохраняя красоту природы. В Минске проводились различные трудовые акции, представители учреждений образования, общественных организаций и предприятий участвовали в посадках деревьев или кустарников, приводили в порядок детские площадки, убирали мусор.

Наиболее масштабное мероприятие прошло в апреле на территории геологического памятника природы республиканского значения "Парк камней", которое собрало около 250 человек. Субботники проводились также на территории мемориального комплекса "Малый Тростенец", экотропы "Каменная горка", на берегу Слепянской водной системы. В ноябре торжественно открылась аллея из молодых ив, посаженных в честь 30-летия со дня образования комитета.-0-