Предприятия Минска предложат молодежи 500 рабочих мест на электронной ярмарке вакансий 10 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет молодых посетителей специализированной электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 10 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Соискатели смогут узнать о вакантных местах на семи столичных предприятиях: государственное предприятие "Минсктранс" (2 филиала), ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "МИНСКРЕМСТРОЙ", ООО "Деливери Плюс" и РУП "Белмедпрепараты".
Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.-0-