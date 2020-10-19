Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 22 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет молодых посетителей специализированной электронной ярмарки вакансий с участием 6 предприятий столицы 22 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на 10 столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Минский мясокомбинат", ООО "МенюБай", ГП "Минсктранс" (пять филиалов), РУП "Белмедпрепараты" и РУП "Белсоюзпечать".

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.-0-