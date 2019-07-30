Предприятия Минска расширили географию экспорта товаров до 119 стран

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. География экспорта предприятий Минска продолжает расширятся, в настоящее время товары экспортируются в 119 стран, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы восстановили несколько экспортных рынков. И на сегодняшний день Минск осуществляет внешнюю торговлю товарами с 171 страной мира, экспортные поставки - в 119 стран. Увеличились поставки в Нидерланды (в 2,5 раза), Афганистан (7,2 раза), Китай (в 3 раза). Возобновились поставки по таким экзотическим направлениям, как Чад, Буркина-Фасо, Камбоджа, Парагвай, Йемен, Бахрейн, Сенегал, Гана", - рассказал Владимир Наумович.

Комментируя отрицательное сальдо внешней торговли товарами, глава комитета экономики отметил, что в Минске находятся крупнейшие импортеры, которые реализуют продукцию по всей республике. Это крупные сетевики электротехники, компьютерной техники, гаджетов и прочих дорогостоящих товаров, импортеры системы легпрома. Именно поэтому наращивание экспорта предприятиями идет параллельно с выполнением задачи по его диверсификации. Ведь конкуренция на внешних рынках растет.

Одновременно активно развивается экспорт услуг - здесь у Минска положительное сальдо. "Такая секция, как компьютерные услуги, занимает значительную долю в ВРП города - 16,4%. А на начало года был 13,2%", - добавил Владимир Наумович.-0-