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24 декабря 2020, 09:23

Предприятия Минска сегодня на электронной ярмарке вакансий предложат более 500 рабочих мест

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Электронные ярмарки вакансий пройдут в двух городах и стольких же районах Витебской области
Онлайн-ярмарки вакансий для белорусов в возрасте от 50 лет проходят по средам

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет сегодня посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на семи столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Криница", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ГП "Минсктранс" (один филиал), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты". Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-

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