5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минской и Согдийской областей заинтересованы в сотрудничестве в сфере промышленности. Об этом шла речь на бизнес-встрече с предпринимателями Согдийской области Таджикистана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
В бизнес-встрече приняли участие генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Согдийской области Мухаммаджон Мухаменджонов. "После официальной части мероприятия представители более 30 таджикских и белорусских предприятий провели переговоры о возможном сотрудничестве в сфере машиностроения, здравоохранения, деревообработки, пищевой и перерабатывающей промышленности", - отметили в палате.
Бизнес-встречу и двусторонние переговоры между предприятиями Минской и Согдийской областей Таджикистана организовало Минское отделение БелТПП совместно с Минским областным исполнительным комитетом.-0-