Предприятия Витебской области подписали к Форуму регионов Беларуси и России почти 150 контрактов

18 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Почти полторы сотни экспортных контрактов подписали предприятия Витебской области с российскими партнерами в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

Общая сумма экспортных контрактов, заключенных в период подготовки к VII Форуму регионов Беларуси и России, составляет $42,4 млн.

Кроме того, при подготовке к форуму в июне был подписан план мероприятий по реализации соглашения от 18 июля 2019 года между администрацией Курской области (РФ) и Витебским облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2020-2023 годы. Также готовится к подписанию соглашение между правительством Калининградской области (РФ) и Витебским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве.

Продукция Витебской области известна во всех федеральных округах России и поставляется в 75 регионов РФ. По итогам января - июля этого года внешнеторговый оборот с регионами Российской Федерации составил $1 млрд, экспортировано продукции на $462,2 млн. В структуре экспорта за истекший период преобладали потребительские товары, в основном это продовольственные, непродовольственные и сельскохозяйственная продукция. Стоимостный объем экспорта продовольственных товаров в Российскую Федерацию составил $122 млн.

Касаясь наиболее востребованной продукции, в комитете экономики отметили: за полугодие выросли физические и стоимостные объемы поставок джемов и желе фруктового, воды и напитков, косметических средств, изделий столярных, тканей льняных, предметов одежды, головных уборов, кирпича строительного, насосов жидкостных, машин или механизмов для уборки сельскохозяйственных культур, трансформаторов электрических, мониторов и проекторов, приборов и устройств, применяемых в медицине, и других товаров.

В разрезе российских регионов наиболее высокого уровня торгово-экономического сотрудничества Витебская область достигла с Центральным федеральным округом (удельный вес в общем объеме товарооборота - 64,8%) и Северо-Западным федеральным округом (12%). Приграничные Псковская и Смоленская области стабильно входят в десятку российских регионов, доля экспорта в которые суммарно занимает порядка 70%.

В настоящее время в Витебской области зарегистрировано более 350 организаций с участием российского капитала. На областном уровне заключены и успешно реализуются 25 соглашений о сотрудничестве с администрациями регионов РФ. Районными и городскими исполнительными комитетами подписано 112 межрегиональных документов о сотрудничестве в различных сферах.

"Активная работа предприятий Витебской области с российскими партнерами и современные подходы в организации технологических процессов на основе продуманной маркетинговой политики позволяют сохранять и развивать широкое дилерское представительство предприятиям "Белвест", "Нативита", "Витебские ковры", "Витязь", "Фортэкс", "Альянспласт", "Марко". Есть немало примеров успешного сотрудничества наших компаний, которые активно продвигают свою продукцию на российский рынок: "Витебские подъемники", "Энергокомплект", "Полимерконструкция", "Витьба" и другие", - подчеркнули специалисты.

VII Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. В 2019 году на VI Форуме регионов и при его подготовке субъекты хозяйствования Витебской области подписали более 30 контрактов с российскими компаниями на сумму $40,6 млн, а также ряд соглашений о сотрудничестве.-0-