Предприниматель из Витебска недоплатил налогов более чем на Br98 тыс.

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области расследует уголовное дело об уклонении от уплаты сумм налогов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 39-летний индивидуальный предприниматель в сфере оптовой торговли продуктами питания с января 2016 года по январь 2019-го уклонялся от уплаты сумм налога на добавленную стоимость и подоходного налога с физических лиц.

"Житель Витебска реализовывал продукты питания без товаросопроводительных документов, в последующем вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, занижая налоговую базу. Государству причинен ущерб на сумму более Br98 тыс.", - отметила Оксана Лазько.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Следователями изъята документация и компьютерная техника.-0-