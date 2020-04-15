Предприниматель из Жодино изготовил и бесплатно передал медикам более 120 защитных щитков

15 апреля, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Жодинский предприниматель присоединился к инициативе бесплатной помощи медицинским работникам своего региона и снабжает их защитными щитками, распечатанными на 3D-принтере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Магсад Мустафаев работает в Национальном аэропорту Минск, но до этого сменил немало сфер деятельности, так или иначе связанных с конструированием. Он и инженер-конструктор, и слесарь-инструментальщик, и дизайнер. "А 3D-печать совмещает в себе все: станкостроение, моделирование, печать. Поэтому сам я собираю 3D-принтеры и занимаюсь печатью на заказ", - пояснил Магсад. А сегодня его бизнес приходит на помощь медицине.

"Все началось еще с испанцев, которые начали печатать переходники к аппаратам ИВЛ. Наше мейкерское сообщество (те, кто занимается 3D-печатью) тоже начало думать, как этот опыт адаптировать у нас. В открытом доступе есть модели. Взяли несколько вариантов щитков, держателей для масок, попробовали напечатать. Стали отдавать врачам, получать обратную связь: где и что надо поменять, улучшить", - рассказал предприниматель.

Сам он включился в эту работу больше двух недель назад, почти одновременно с клубом технического творчества Hackerspace Minsk, ребята из которого тоже активно стали печатать щитки, переходники и фильтры для аппаратов ИВЛ. Первые образцы щитков просто принес заведующему поликлиникой Жодинской ЦГБ. "Он был только рад, потом перезвонил, сказал, что все понравилось. Давайте еще", - вспоминает Магсад.

Кстати, инициативу помощи медикам тогда же перехватили его друзья из сети тренажерных залов и фитнеса: они собрали средства и закупили маски, перчатки, бахилы, костюмы. Все это вместе со щитками было отправлено следующей партией в поликлинику. "Потом еще раз в больницу, в поликлинику - так уже более 120 щитков, наверное, я сделал и отдал. И продолжаю", - добавил собеседник и показал на два печатных станка: на одном как раз шла печать, а на втором остывали готовые изделия. "Ко мне уже начали обращаться из других городов. Вчера, например, в Добруш, в эпидемиологию отправил почтой. В Минск, другие города", - рассказал Магсад.

Материал на печать, по сути, спонсируют те коммерческие предприятия и физические лица, которые аналогичные щитки приобретают у ИП. Он им так и говорит: вы покупаете, а прибыль идет на бесплатную помощь медикам.-0-

Фото Максима Гучека