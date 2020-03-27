Предприниматели Гомельской области стали меньше допускать ошибки в налоговых декларациях

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число отклонений в налоговых декларациях субъектов предпринимательства Гомельской области снизилось по итогам 2019 года почти на треть по сравнению с 2018-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Евгений Стригалев.

Заместитель начальника инспекции отметил, что в минувшем году по результатам камерального контроля инспекции Гомельской области направили плательщикам 4,3 тыс. уведомлений о предполагаемых нарушениях налогового законодательства. "Число уведомлений по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 30%", - уточнил он.

В ответ субъекты представили уточненные декларации по налогам либо пояснения. "При этом ошибки подтвердились в 90% случаев направления уведомлений", - сказал Евгений Стригалев. Удалось предотвратить потери бюджета в размере более Br41 млн (в 2018 - Br46,4 млн).

Собеседник обратил внимание, что камеральный контроль дает плательщикам возможность пояснить либо исправить самостоятельно свои неточности, нарушения. "То есть добровольно исполнить налоговое обязательство, без уплаты административных штрафов", - пояснил он.

По словам Евгения Стригалева, для групп субъектов хозяйствования, которые допускают типичные нарушения при исчислении налогов, инспекции регулярно проводят обучающие семинары. В результате меньше стало таких нарушений, как неполнота выставления поставщиками электронных счетов-фактур, их ошибочное выставление и нарушение сроков их подписания, неправильное аннулирование.-0-