Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации в сферах юриспруденции, маркетинга, ведения бизнеса и финансового менеджмента пройдут в рамках проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник.

Эксперты с многолетним опытом работы в бизнесе проанализируют состояние компаний и предложат способы решения проблемных ситуаций. Консультациями смогут воспользоваться бизнесмены из 12 пилотных районов проекта: Браславского, Молодечненского, Лидского, Березовского, Кобринского, Оршанского, Борисовского, Кличевского, Быховского, Жлобинского, Хойникского и Брагинского.

По словам руководителя проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" Людмилы Соколовской, консультации помогут предпринимателям в регионах взглянуть на стоящие перед их бизнесом задачи под другим углом, сэкономить время и деньги на поиск инновационных решений. "Мы надеемся, что эта мера поможет малому бизнесу в регионах минимизировать негативные последствия от COVID-19, поддержать экономическую активность в сложный период", - прокомментировала она.

Всего будет оказано не менее 60 консультаций, причем в безопасном дистанционном формате. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://bit.ly/34gGJCZ и заполнить высланную в ответ анкету до 1 ноября.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики.-0-