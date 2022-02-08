Предприниматели Витебской области увеличили платежи в бюджет на 10,4%

8 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в 2021 году индивидуальные предприниматели увеличили платежи в бюджет на 10,4% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020-м. Такая информация опубликована на сайте областной налоговой инспекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего от этой категории плательщиков в 2021 году в казну поступило Br55 млн налогов и других платежей, что на Br10,9 млн больше уровня 2020-го. Удельный вес поступлений от ИП составил 2,2% в доходах бюджета области, или 11,6% - в объеме платежей малого и среднего бизнеса. Более 80% поступлений от ИП приходится на три основных доходных источника: налог при упрощенной системе налогообложения (50,6% в общем объеме платежей от ИП), единый налог с ИП и иных физлиц (21,1%), подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности (11,8%).

По данным на 1 января 2022 года, в Витебской области зарегистрировано более 23,8 тыс. ИП, по сравнению с началом 2021 года их количество выросло на 1,2%. Положительная динамика отмечается в 11 сельских районах, а также в Витебске, где количество субъектов этого сегмента экономики увеличилось на 1,7%, и Новополоцке (2,1%). Наибольший рост числа ИП зафиксирован в Городокском (7,3%), Сенненском (6,6%) и Толочинском (5,5%) районах. В Оршанском районе количество ИП увеличилось на 2,4%. Еще в 10 районах сложилась отрицательная динамика, в том числе в Лепельском и Россонском районах число ИП сократилось на 5,4%, Чашникском - на 4,8%, Ушачском - на 3,3%.

Всего в Витебской области на начало года зарегистрировано более 31,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе более 7,8 тыс. юридических лиц. В 2021 году от этой категории плательщиков в бюджет поступило Br475 млн налогов и других платежей. Удельный вес поступлений от предпринимательского сектора в общем объеме платежей Витебской области составил 19%.-0-