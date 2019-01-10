Предпринимателям в Минске в безвозмездное пользование предоставлено 15 помещений

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальные организации Минска с июля 2017 года предоставили предпринимателям в безвозмездное пользование 15 помещений под оформленные договором обязательства по созданию 55 рабочих мест, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по использованию государственного имущества комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Артименя.

Неиспользуемые объекты недвижимости на таких условиях стали предлагать в столице с июля 2017 года, но активно новый механизм вовлечения в оборот госимущества стал применяться только с середины 2018 года. Всего малому и среднему бизнесу за этот период предлагалось 94 помещения.

В предоставленных помещениях предприниматели открыли или откроют парикмахерскую-барбершоп, объекты торговли и оказания физкультурно-оздоровительных, туристических и страховых услуг, услуг по ремонту и прокату бытовой техники, дизайну интерьеров, клуб спелеотерапии, культурно-образовательный центр поддержки ремесленников, изостудию. Планируется организовать производство жалюзи и рольштор. Площадь предоставленных в аренду за Br0 помещений - от 14 кв.м до 250 кв.м.

Еще три заявления от представителей бизнеса находятся на рассмотрении. "Перечень площадей постоянно обновляется и сегодня включает 58 пунктов. Интерес со стороны бизнеса к ним есть", - отметила Галина Артименя.

Как правило, предлагаемые помещения размещаются на первом этаже или в подвале жилых домов.

С алгоритмом предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома и сайтах районных администраций. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования юридические лица и ИП при выполнении своих обязательств вправе арендовать эти помещения без аукциона.-0-