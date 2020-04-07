7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпроектная документация разрабатывается для объекта по сжиганию отходов на Минской ТЭЦ-4, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Межведомственная рабочая группа изучает перспективы энергетического использования отходов. "В качестве одной из возможных площадок для размещения объекта по сжиганию отходов рассматривается Минская ТЭЦ-4 как энергоисточник с инженерной инфраструктурой (электрические и тепловые сети), опытным персоналом и транспортным сообщением для доставки твердых коммунальных отходов на ТЭЦ. Сейчас разрабатывается предпроектная документация объекта", - рассказали в пресс-службе.

В Минске возможно сжигание около 500-550 тыс. т отходов в год. Их утилизация позволит замещать импортируемый природный газ, уменьшить экологическую нагрузку на город и исключить необходимость создания новых полигонов либо расширения действующих для захоронения ТКО.

Объекты по сжиганию ТКО эксплуатируются в европейских странах, Китае, Республике Корея, США, Российской Федерации, других странах. Всего в мире более 2,5 тыс. таких объектов.

Рабочая группа изучает возможности снижения стоимости капиталовложений и эксплуатационных затрат при создании объекта, включая сортировку и доставку ТКО, их энергетическое использование и захоронение образующейся золы.

"После комплексной и всесторонней проработки проекта будет проведена оценка воздействия объекта на окружающую среду, а ее результаты представят на общественное обсуждение", - добавили в пресс-службе.-0-