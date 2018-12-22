Предрождественские ярмарки пройдут в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные ярмарки пройдут сегодня в Минске, торговля развернется практически во всех районах города, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В Заводском районе покупателей приглашают за продуктами к праздничному столу, подарками и сувенирами на площадку возле "Чижовка-Арене" с 11.00 до 17.00. Во всех остальных районах время работы торговых рядов - с 10.00 до 16.00. В Ленинском посетителей ждут у кинотеатра "Салют", в Московском - около торгового центра "Алми" по пр. Дзержинского, 91, в Октябрьском - у культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги и в микрорайоне "Сокол" по ул. Барамзиной, 10а.

В Партизанском районе ярмарка развернется по бульвару Тракторостроителей, в Первомайском - по ул. Руссиянова, 1, во Фрунзенском - у ледового Дворца спорта Минской области по ул. Притыцкого.

Жителей Советского района приглашают за покупками немного позже - 24 декабря. На площадке возле Комаровского рынка с 11.00 до 15.00 анонсируют широкий выбор товаров к праздникам.

Кроме того, большая ярмарка "Калядная вёска" в атмосфере сказочного леса с иллюминацией и декорациями, сказочными героями работает с 20 декабря возле музея МТЗ по ул. Долгобродской. Прогуливаясь между торговыми рядами на морозе, можно согреться горячим глинтвейном в дизайнерских кружках, ароматным кофе и чаем из самовара. В павильонах с белорусским радушием предложат отведать аппетитный шашлык, наваристую уху, ароматные домашние колбаски, фирменные пирожки и драники, пельмени и блины. Для сладкоежек подготовили медовые пряники, шоколадные зайчики, конфеты и др. Как и положено, торг разнообразят игры и розыгрыши, развлечения и спортивные состязания. И малышам, и взрослым будет чем заняться. Например, у кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На удачу".

Каждый день работы ярмарки тематический, а на протяжении двух часов ежедневно (с 16.00 до 18.00) для гостей выступают белорусские артисты.

Сегодня можно окунуться в мир загадок, магии, новогодних предсказаний на "Снежных чарадзействах". Свое творчество представят ансамбль песни и танца "Игрица", театральная студия "Мастерская впечатлений", артисты Светлана Молокова и Алекс Благо.

На праздник народного творчества "Бабулiн куфэрак" минчан приглашают 23 декабря, на сцене "зажгут" народный ансамбль "Мiнскiя музыкi", заслуженный коллектив "Дударыкі" и др. "Зiмовае фота-паляванне", или квест по-белорусски, состоится 24 декабря. Выступят ансамбль казачьей песни и танца "Маме нравится", театр ростовых кукол под руководством Татьяны Редлиной, артисты белорусской эстрады Альберт Скороход и Ольга Загадская.

Соревнования Дедов Морозов проведут 25 декабря. Также собравшихся будут развлекать ансамбль песни и танца "Игрица", фольк-группа "Росквит", студия эстрадного вокала "Голос детства", образцовый ансамбль танца "Лянок", театральная студия "На долгом броде", эстрадные исполнители Дмитрий Кочаровский и Елена Косарева.

Праздник талантов "Навагодняя майстэрня" с шуточным театрализованным шоу на тему калядных обрядов пройдет 26 декабря, праздничная арт-программа "BELARUSкiя падарункi" - 27 декабря.

Общегородские ярмарки развернулись на Октябрьской площади и у Дворца спорта, а с 24 декабря за подарками и угощениями минчан и гостей приглашают в Верхний город.-0-