Председатель Брестского горисполкома будет общаться с жителями в Telegram-канале

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук создал в Telegram свой канал для общения с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Telegram-канал - полезная вещь. Решил использовать его для информационных поводов, которые не всегда подходят для официальных источников, но интересны всем, - сказал Александр Рогачук. - Моя задача, чтобы вы буквально из первых уст узнавали новости о том, что я и моя команда делаем на благо нашего родного города и какие шаги предпринимаем для его развития".

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