Председатель ГКНТ вручил новогодние подарки воспитанникам Витебского кадетского училища

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков поучаствовал в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Он посетил Витебское кадетское училище и поздравил его воспитанников с наступающими праздниками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Витебское кадетское училище - это особенное учебное заведение, где созданы все условия для развития и личностного роста молодых людей, выбравших такую почетную профессию, как защищать Родину. Безусловно, такие люди - самоотверженные и преданные своей стране - будут определять будущее нашей Беларуси", - сказал Сергей Шлычков.

Он отметил, что творческая и талантливая молодежь всегда в центре внимания государства. Есть специальный президентский фонд, стипендии и гранты, соответствующая инфраструктура - все для самореализации в стране.

Председатель ГКНТ передал учреждению денежный сертификат на спортивный инвентарь и компьютерную технику, а отличникам учебы и кадетам, которые достигли значимых результатов в общественной жизни и спорте, подарил специализированную литературу.

Витебское кадетское училище создано в 2011 году на базе Лужеснянской школы-интерната-гимназии для одаренных и талантливых детей Витебской области. Это учреждение общего среднего образования, где кадеты получают первичные знания и навыки для службы в Вооруженных Силах. В училище обучаются юноши и девушки 8-11-х классов.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-