Председатель ГКСЭ принял участие в облагораживании гранитного карьера в Лельчицком районе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрей Швед во время республиканского субботника работал на малой родине и облагораживал территорию у карьера "Надежда" в Лельчицком районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

Андрей Швед посетил родной агрогородок Глушковичи в Лельчицком районе и принял участие в посадке деревьев и посеве травы на территории, прилегающей к карьеру "Надежда" щебеночного завода "Глушкевичи", который образно называют гранитной опорой "Гомельоблстроя".

Фото ГКСЭ

Карьер представляет собой огромные запасы гранита, выходящего на поверхность. Это кладовые земли - настоящее богатство, которым распоряжаются продуманно и целесообразно. Кстати, именно отсюда серые с белыми разводами гранитные плиты, которые применялись для отделки храма Христа Спасителя в Москве и некоторых станций Минского метрополитена.

Кроме того, Андрей Швед посетил родную школу, где встретится с педагогическим составом.

Встречи председателя ГКСЭ с жителями Лельчицкого района стали традиционными. В июле 2018 года он общался с трудовым коллективом щебеночного завода, провел личный прием и телефонную прямую линию. Все поступившие вопросы были внимательно рассмотрены, а обратившимся даны развернутые и обоснованные ответы.

В Госкомитете уверены, что участие в благоустройстве малой родины дает прекрасную возможность внести свою лепту в процветание родного края.-0-