Председатель КГК Витебской области провел выездной прием граждан в Поставском райисполкоме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета госконтроля Витебской области Владимир Годяцкий провел выездной прием граждан и прямую телефонную линию в Поставском райисполкоме, сообщили БЕЛТА в КГК.
Одно из поступивших обращений было связано с ремонтом крыши жилого дома. Многодетная мама, задавшая вопрос, получила необходимые разъяснения о возможности получения льготного кредита для проведения ремонта. Владимир Годяцкий поручил райисполкому детально изучить ситуацию данной семьи и оказать необходимое содействие.
После приема граждан председатель КГК Витебской области провел в райисполкоме рабочее совещание по вопросу сокращения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства. В Поставском районе 43 долгостроя. Рассмотрена ситуация по каждому объекту.
Владимир Годяцкий также посетил ОАО "Поставский льнозавод", где обсудил с руководством предприятия ход модернизации производства и имеющиеся проблемные вопросы.-0-