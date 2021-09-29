Председатель КГК Витебской области провел выездной прием граждан в Поставском райисполкоме

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 29 сентября 2021
Минск Ясно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:09 Сирия изучит опыт строительства молочно-товарных ферм в Беларуси Экономика
18:00 Лукашенко соболезнует родным и близким погибшего сотрудника КГБ и поручил помочь его семье Президент
17:59 Работники многих больниц и медцентров присоединились к инициативе "Я привит от COVID-19" Общество
17:59 СК: в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, причиняющим вред нацбезопасности Происшествия
17:55 Председатель КГК Витебской области провел выездной прием граждан в Поставском райисполкоме Регионы
17:51 Белорус Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Софии Спорт
17:43 Флаг БГУ проехал по Беларуси 5 тыс.км и побывал на Эльбрусе Общество
17:37 ОДКБ готовит предложения по нормализации обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане Политика
17:33 Представители ВС Беларуси примут участие в конференции по Кодексу поведения ОБСЕ в Стокгольме Общество
17:31 Отопление включили почти во всех домах, но не везде тепло. Что делать, если батареи не греют? Общество
17:29 Руководитель предприятия в Могилеве уклонился от уплаты более Br340 тыс. налогов на прибыль Происшествия
17:28 Головченко: ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем Общество
17:25 Следователи выясняют обстоятельства ДТП на территории "Зубренка" Происшествия
17:18 Белорусские производители представили свою технику на крупнейшей агропромышленной выставке в Украине Экономика
17:16 В России оштрафовали Google на 6,5 млн рос.руб. за отказ удалить запрещенный контент В мире
17:13 В Могилевской области в этом году от внешних причин погибли 13 несовершеннолетних Регионы
17:09 Управление делами Президента выразило соболезнования родным погибшего офицера КГБ Общество
17:06 У жителя Борисова похитили криптовалюту на Br17,2 тыс. Происшествия
17:02 Профсоюзы окажут помощь семье погибшего сотрудника КГБ Общество
16:58 В Беларуси стартовал проект по производству удобрений на основе ТКО Общество
16:56 Разработчики "Ковивака": вакцина на 98,4% защищает от заражения COVID-19 В мире
16:50 ГПК прокомментировал "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников Общество
16:49 БЖД проведет 30 сентября единый день пассажира в онлайн-формате Общество
16:41 Обновленный центр обслуживания населения газовой службы открыли в Мозыре Регионы
16:31 Рачков провел прием граждан: главными стали вопросы взаимодействия с ОВД Общество
16:30 Аэротакси появятся в Сеуле к 2025 году Технологии
16:25 В Беларуси подписан меморандум для укрепления доверия к финсистеме Экономика
16:13 Насыщенная деловая программа, фэшн-показы, мастер-классы. Чем удивит BelTexIndustry Экономика
16:11 Монтаж временной кровли костела в Будславе планируют завершить до конца октября Регионы
16:01 Власти Франции хотят продлить использование санитарного пропуска до лета В мире
Все новости
Все новости
Регионы
29 сентября 2021, 17:55

Председатель КГК Витебской области провел выездной прием граждан в Поставском райисполкоме

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Рачков провел прием граждан: главными стали вопросы взаимодействия с ОВД
Начальник главного управления контроля по Минску КГК проведет сегодня прямую телефонную линию

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета госконтроля Витебской области Владимир Годяцкий провел выездной прием граждан и прямую телефонную линию в Поставском райисполкоме, сообщили БЕЛТА в КГК.

Одно из поступивших обращений было связано с ремонтом крыши жилого дома. Многодетная мама, задавшая вопрос, получила необходимые разъяснения о возможности получения льготного кредита для проведения ремонта. Владимир Годяцкий поручил райисполкому детально изучить ситуацию данной семьи и оказать необходимое содействие.

После приема граждан председатель КГК Витебской области провел в райисполкоме рабочее совещание по вопросу сокращения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства. В Поставском районе 43 долгостроя. Рассмотрена ситуация по каждому объекту.

Владимир Годяцкий также посетил ОАО "Поставский льнозавод", где обсудил с руководством предприятия ход модернизации производства и имеющиеся проблемные вопросы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область КГК обращения граждан Поставы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Могилевской области в этом году от внешних причин погибли 13 несовершеннолетних
Фото из архива Обновленный центр обслуживания населения газовой службы открыли в Мозыре
Фото из архива Монтаж временной кровли костела в Будславе планируют завершить до конца октября
Комплекс современных очистных сооружений открыли в Жабинковском районе
Фото Житковичского ТБЗ Кушнаренко: у Житковичского ТБЗ есть четкая стратегия развития
Фото из архива Две станции обезжелезивания введут к 1 октября в Чаусском районе
Главное
Лукашенко соболезнует родным и близким погибшего сотрудника КГБ и поручил помочь его семье
Сергеенко: все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом
Главный госсанврач о СOVID-19, качестве воды и подготовке специалистов
Заказать и получить карточку Беларусбанка можно не выходя из дома
Топ-новости
Головченко: ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем
Гайдукевич: западные центры после неудавшейся попытки госпереворота делают ставку на терроризм
ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств
Дом "Киото" встречает новоселов! Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир!
ГПК прокомментировал "сенсационные" фото мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников
ФОТОФАКТ: К зданию КГБ в Минске люди продолжают нести цветы
Отопление включили почти во всех домах, но не везде тепло. Что делать, если батареи не греют?
Думбадзе об афганских беженцах на границе: мир должен узнать правду
Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 58,4% запланированных площадей
Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси
Следователи работают на месте пожара на "Нафтане"
Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года
Швед: Польша, страны Балтии и Украина игнорируют международные обязательства
Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства
Мининформ: доступ к интернет-ресурсу kp.by ограничен
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.