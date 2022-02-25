Председатель комиссии в Дзержинске: на нашем участке явка составила 30%

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Ленинском участке для голосования №5 в городе Дзержинске участие в досрочном голосовании по референдуму приняли порядка 30% участников кампании. Об этом журналистам рассказала председатель комиссии Ирина Каспорская, передает корреспондент БЕЛТА. По словам председателя комиссии, досрочно голосует как молодежь, так и взрослые граждане.

"На данный момент на нашем участке досрочно проголосовало порядка 30% граждан. В досрочном голосовании участвуют люди разных возрастов. Одному из них недавно исполнился 91 год. Кроме того, есть и те, кто голосуют впервые, на нашем участке зарегистрировано 53 таких гражданина. Разумеется, им будут вручены подарки. Сюрпризы ожидают первого проголосовавшего 27 февраля и тех, кто в день проведения референдума празднуют свой день рождения. Голосующие рассказывают, что не хотят оставаться в стороне от такого важного политического события и желают выразить свою гражданскую позицию. Атмосфера на участке царит спокойная и доброжелательная. Многодетные родители часто приходят на участок с детьми", - сообщила Ирина Каспорская.-0-

Фото Миноблисполкома