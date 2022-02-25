Председатель Минской городской избирательной комиссии: более 20% горожан уже проголосовали

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20% горожан выразили свою волю, придя на участки. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Валерий Панасюк по итогам встречи с членами группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голосование идет в штатном режиме, все организовано на высоком уровне, присутствуют в обязательном порядке национальные наблюдатели. Сегодня уже подъезжают по приглашению наблюдатели международные, с которыми мы уже пообщались и обменялись опытом. Приятно, что по итогам трех дней голосования более 20% горожан выразили свою волю, придя на участки", - сказал Валерий Панасюк.

Председатель Минской городской избирательной комиссии отметил, что неразрешимых вопросов на участках не возникает. "Хотел бы отметить основные вопросы, которые поступают как в городскую комиссию, так и в региональную. Это просьба проголосовать в основной день не по месту регистрации, а по месту пребывания. Коллегиально мы принимаем решение создать максимально комфортные условия для реализации права горожан. При предъявлении необходимых документов, оформленных в основном порядке, комиссия идет навстречу по решению этого вопроса", - заключил он.-0-