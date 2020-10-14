Председатель райсовета: нужны новые формы участия граждан в местном управлении

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нужно внедрять новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне. Такое мнение высказал сегодня на форуме "Берасцейскі дыялог" председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой очередной встречи экспертов стало повышение роли местного управления и самоуправления. В частности, дискуссию вызвал вопрос о возможном упразднении сельских и поселковых Советов депутатов. "Думаю, большинство со мной согласится, что многие вопросы жизнеобеспечения сельского населения решают исполкомы. Поэтому упразднение местных Советов первичного уровня не повлечет за собой никаких существенных социальных и административных последствий. Пришло время внедрять в нашей стране новые формы участия граждан в принятии решений на местном уровне", - сказал Николай Кудравец.

В этой связи он предложил расширить полномочия местных исполнительных и распорядительных органов, в первую очередь в части распоряжения финансовыми средствами. Также, по его мнению, стоит больше внимания уделить институту сельских старост. "Мы считаем, что в решении вопросов жизнеобеспечения населения в сельской местности в первую очередь необходимо поддержать институт старост. Именно они, а не депутаты сельских Советов, являются первыми помощниками председателей исполкомов. Возможно, нужно решить вопрос финансирования их работы. Потому что одна-две базовые величины, которые они получают раз в квартал, не являются материальным стимулом", - отметил руководитель районного Совета депутатов.

Председатель Ленинского сельсовета Жабинковского района Николай Луговской предложил включать годы работы старостой в трудовой стаж. "Сегодня староста - это фактически управленец, на которого опирается сельисполком. Большинство задач и проблемных вопросов мы решаем именно с ними. Это люди, которые имеют влияние. Если мы их поддержим, они заменят депутатов первичного уровня сразу. Помимо вопроса материального поощрения, который уже давно надо рассмотреть, предлагаем работу старостой зачислять в трудовой стаж", - сказал Николай Луговской.

Иную точку зрения по поводу роли сельсоветов высказал председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Хватик. "Считаю, что депутаты первичного уровня нужны, они - представители населения. Если мы упраздним сельсоветы, лишимся связующего звена с народом - с теми людьми, которые живут на земле. Ведь в подавляющем большинстве депутаты - это руководители, специалисты организаций, предприятий, которые имеют постоянную связь с людьми, оказывают им помощь. Может быть, количественный состав Советов первичного уровня стоит изменить в зависимости от величины населенного пункта. Но, с моей точки зрения, резко ломать систему не стоит", - считает Владимир Хватик.

Участники диалоговой площадки обсудили опыт организации и роль местного управления и самоуправления в России и Украине, национальные особенности "публичной власти". Очередная встреча в формате "Берасцейскі дыялог" пройдет 16 октября. Она будет посвящена актуальным вопросам развития образования, культуры и спорта.-0-