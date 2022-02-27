Председатель участковой комиссии: люди идут на референдум с хорошим настроением

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди идут на референдум с хорошим настроением. Об этом в эфире телеканала ОНТ сказал председатель участковой комиссии №124 Гродно Дмитрий Семчук, сообщает БЕЛТА.

"Люди оценивают очень положительно, идут с хорошим настроением. Хочу отметить грамотность населения, наших работников", - сказал Дмитрий Семчук, добавив, что перед референдумом проводилась достаточно большая разъяснительная работа в коллективах.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк прокомментировал достаточно высокую явку во время досрочного голосования. "Мы увидели интерес к изменениям в Конституцию уже на диалоговых площадках и на встречах в трудовых коллективах. Поэтому рассчитывали, что во время досрочного голосования придет достаточно большое количество наших граждан. Был достаточно большой поток молодежи, военнослужащих, тех, кто сегодня работает, шли врачи, сотрудники МЧС, милиции, которые в наряде в выходные дни", - сказал он.-0-