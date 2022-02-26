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26 февраля 2022, 13:04

Председатель участковой комиссии в Круглом: референдум для моей семьи стал событием №1

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26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Референдум для моей семьи стал событием №1. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель участковой комиссии круглянского участка для голосования №2 Сергей Лазовский.

"Я проголосовал в первый день, 22 февраля, а супруга придет на участок именно в день референдума. Хочет подчеркнуть торжественность момента, - поделился Сергей Лазовский. - Референдум для нашей семьи - событие №1 в этом году. Мы должны понимать, что именно нам сегодня вершить свою историю. Я убежден, что мы примем Основной закон, и после референдума развитие страны выйдет на более качественный уровень, мы будем жить по-новому. Все уже поняли, что по-другому нельзя: нужно жить своим умом, мы должны знать свою историю, культивировать свои морально-нравственные ценности. В первую очередь семейные, и учить этому подрастающее поколение. Мы должны быть патриотами. Нам учителя не нужны, пусть они учат своих людей тому, что для себя считают важным и первостепенным".

По словам Сергея Лазовского, в новом проекте Конституции отражено все самое главное и ключевое - то, что обеспечит белорусам достойную и комфортную жизнь. Все это обсуждалось открыто и доступно на протяжении нескольких месяцев. "Каждый человек мог высказаться о том, что его волнует. Как показали социологические исследования, подавляющее большинство людей во главу угла ставит социальную направленность развития нашей страны. Все эти социальные льготы как раз и прописаны в проекте обновленной Конституции", - подчеркнул он.

Круглянский участок для голосования №2 один из 16 образованных в районе. Он расположен в местном Доме культуры и считается одним из самых крупных: здесь зарегистрированы почти 1,4 тыс. избирателей. Из числа впервые голосующих - один молодой человек, которого в комиссии ждут с сувениром и памятной открыткой. Участок для голосования был своевременно подготовлен: здесь учтены все вопросы, связанные с безбарьерной средой и противоэпидемическими мерами. Установлен информационный стенд, на котором размещена необходимая информация - можно ознакомиться с законодательством, Конституцией и теми изменениями, которые вносятся в Основной закон страны. В наличии 4 кабинки, урны для досрочного голосования, голосования в день референдума и выездная - для голосования на дому по заявкам избирателей. Кроме того, на участке предусмотрено торговое обслуживание, а 27 февраля будет организован большой праздничный концерт.

"Ни одного избирателя мы не оставим без внимания: люди должны прийти на референдум с настроением и почувствовать праздник, - подчеркнул Сергей Лазовский. - Как показывает досрочное голосование, все проходит спокойно, в штатном режиме. Люди идут с пониманием, что от их выбора зависит будущее страны. Местное население Круглянского района относится очень серьезно к предстоящему референдуму. Так, в первый день голосования явка на участке составила почти 10% избирателей при среднереспубликанском показателе 6,8%".

По словам председателя комиссии, основная масса голосующих, которые приходят на досрочное голосование, - люди пенсионного возраста с богатым жизненным опытом. "Старшее поколение знает, как это было, как стало и что может быть, если мы будем халатно относиться к судьбе своей страны. На досрочное голосование также идут трудовые коллективы после рабочего дня, идет молодежь. Участие в референдуме активно принимают все. А мы с нашей стороны пытаемся сделать все возможное, чтобы им было комфортно принимать участие в этом большом и важном общественно-политическом мероприятии", - заключил он.

В Круглянском районе образовано 16 участков для голосования, в том числе 6 городских, из которых 1 закрытый, и 10 сельских. Списочная численность голосующих на референдуме составляет более 9,6 тыс. В районе аккредитованы 118 национальных наблюдателей.-0-

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