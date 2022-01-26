26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председателем Могилевской областной комиссии по референдуму избран Валерий Берестов. Его кандидатура получила единогласную поддержку, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача областной комиссии - организовать проведение референдума на территории области, руководить районными избирательными комиссиями, оказывать им методическую и другую поддержку и помощь, - отметил Валерий Берестов. - Главный посыл членам областной и районных комиссий, чтобы всю работу мы проводили строго в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси и действующей Конституцией. Районные комиссии уже образованы. За 20 дней до референдума районные исполкомы должны будут организовать формирование участковых избирательных комиссий".

Первое организационное заседание областной комиссии прошло в полном составе и являлось правомочным. В качестве наблюдателей на нем присутствовали представители общественных организаций и политических партий - БРСМ, Белорусского союза женщин, РОО "Белая Русь", Коммунистической партии Беларуси. Члены комиссии получили из рук начальника главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Сергея Иванова соответствующие удостоверения, а также выбрали руководящий состав.

Так, за выдвижение кандидатуры Валерия Берестова председателем единогласно проголосовали все члены Могилевской областной комиссии по референдуму. По словам присутствующих, успех любого дела зависит от того, кто его возглавляет. Валерий Берестов имеет авторитет и богатый профессиональный опыт, активную жизненную позицию, принимает решения взвешенно и ответственно. Он был выдвинут в состав областной комиссии от граждан путем подачи заявления.

Валерий Берестов поблагодарил присутствующих за оказанное доверие, а также выразил признательность исполнительной власти за возможность участвовать в проведении такой серьезной политической кампании. Обращаясь к членам комиссии, он подчеркнул, что все они - грамотные и ответственные люди. "Уверен, что наш совместный труд принесет пользу общему делу, а в основу работы комиссии лягут принципы единодушия и поддержки", - подчеркнул он.

"Я удовлетворен составом областной комиссии, которую сформировали представительный и исполнительный органы области, - отметил Валерий Берестов. - Согласно Избирательному кодексу, в составе областных комиссий должно быть не более трети государственных служащих - из 13 человек у нас 2 таких представителя. Органом, который образовал комиссию, проценты выдержаны. Остальные члены - представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, что тоже соответствует нормам Избирательного кодекса. Люди опытные, грамотные, которые почти в совершенстве владеют канонами избирательного законодательства. В этом плане нам будет легко работать и находить взаимопонимание. У нас появились новые члены комиссии, это нормальный, естественный процесс, потому что ротация кадров всегда шла только на пользу. Полагаю, что и в этом случае будет так же".

Заместителем председателя областной комиссии по референдуму выбран Николай Коротин, директор филиала "Белгосстраха" по Могилевской области, который был выдвинут от трудового коллектива. Он также охарактеризован как ответственный и исполнительный человек, который хорошо знает систему исполнительной власти региона, может оперативно решать вопросы на местах.

На первом заседании определен график работы областной комиссии по референдуму. Дежурство будут вести с 27 января в будние дни с 10.00 до 19.00 (с перерывом на обед с 14.00 до 15.00), а в субботу - с 10.00 до 14.00. Накануне референдума, 26 февраля, работа комиссии будет организована по графику буднего дня. Комиссия расположится в Доме советов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 71, каб.114.

Областная комиссия по референдуму образована в Могилеве 25 января. Соответствующее решение принято на совместном заседании Могилевского облисполкома и Президиума Могилевского областного Совета депутатов. В ее состав вошли 13 человек. Областная комиссия организует проведение республиканского референдума, контролирует, как исполняются требования Избирательного кодекса и других актов законодательства о референдуме на территории области, руководит деятельностью районных и участковых комиссий, выполняет другие функции.-0-