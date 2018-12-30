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Председатели облисполкомов подвели итоги 2018 года

Регионы 30.12.2018 | 21:29

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатели облисполкомов подвели итоги 2018 года в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В этом году мы построили и ввели в эксплуатацию более 400 тыс. кв.м жилья. Построили много детских и дошкольных учреждений в разных уголках нашей области. Приложили много усилий и средств для того, чтобы модернизировать и дальше развивать наше образование, - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. - В этом году мы как никогда масштабно проводим реконструкцию, реставрацию нашей истории, памятников архитектуры. С каждым годом возрастает поток туристов: людям интересно, они с удовольствием к нам приезжают".

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что в 2018 году был заложен серьезный фундамент для развития экономики. "Проводилась работа для того, чтобы наши города и поселки становились краше. Второе дыхание обрели поселки Копысь, Болбасово, города Сенно, Толочин, Верхнедвинск, Городок", - добавил он. 

На полях страны прошли испытания две новинки "Гомсельмаша" - комбайн с газомоторной силовой установкой и суперкомбайн. "Кроме того, этот год ознаменовался вводом двух знаковых для региона объектов, - отметил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. - Открылась долгожданная Гомельская областная детская клиническая больница. В Житковичском районе в рекордно короткие сроки восстановлен с использованием передовых технологий мост через Припять. Продолжается комплексное благоустройство наших городов и сел. В прекрасный город превратился Брагин, совершенно новый облик приобрел и Комарин".

В Могилевской области в 2018 году было введено в строй около 30 крупных производственных и социально-экономических объектов. "В области родилось 10 тыс. малышей. 700 многодетных семей улучшили свои жилищные условия. Наиболее ярким и знаковым событием стал Форум регионов Беларуси и России. Мы много поработали для того, чтобы это мероприятие прошло на высоком организационном уровне", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.

Минская область выполнила основные доведенные показатели за 2018 год. "Достижения области ощутимы. Мы работаем, и есть соответствующий результат", - добавил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

"У нас много предприимчивых людей, и не только в Бресте, но и в Брестской области. В регионе более 10 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса, более 32 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плюс наше географическое положение выгодное в этом плане. Конечно, сыграл свою роль декрет о предпринимательстве, который дал возможность развивать этот сектор экономики. За время его действия более 250 инвестдоговоров заключено в Брестской области, 144 из них реализовано", - подвел итоги председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.-0-

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Теги
Брестский облисполком, Витебский облисполком, Гомельский облисполком, Гродненский облисполком, Минский облисполком
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