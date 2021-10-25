Председатели судов Минской области проведут приемы граждан

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатели судов Минской области проведут выездные приемы граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Председатель суда Молодечненского района Дмитрий Синявский проведет выездной прием граждан и юридических лиц 26 октября с 10.00 до 13.00 в помещении Олехновичского сельсовета (Молодечненский район, агрогородок Олехновичи, ул.Молодежная, 13). Предварительно можно записаться по телефону 8 (0176) 72 38 38.

В этот же день с 11.00 до 13.00 в помещении Копыльского сельисполкома (Копыль, ул.Ромашко, д.2а) проведет выездной прием граждан и юридических лиц председатель суда Копыльского района Татьяна Карпучок. Предварительная запись на прием по телефону 8 (01719) 2 75 97.

28 октября прямую телефонную линию по номеру 8 (01797) 2 72 66 проведет исполняющий обязанности председателя суда Мядельского района Елена Мисюк. Звонить можно с 10.00 до 11.00.-0-