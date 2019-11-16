Представитель ФПБ: корректное наблюдение за процессом выборов - основная задача общественного контроля

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Корректное наблюдение за процессом выборов без вмешательства является основной задачей общественного контроля. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси, который работает на избирательном участке №22 Гомеля, Геннадий Никитенко.

"На избирательном участке у каждого свои задачи. Комиссия должна по законодательству исполнить свою роль, наблюдателям же доверена миссия наблюдать без вмешательства, корректно за процессом, чтобы не было нарушений ни со стороны избирательной комиссии, ни со стороны участников выборов", - сказал Геннадий Никитенко.

Собеседник убежден: очень важно, чтобы на участке был порядок. "Должны быть полностью исключены хамство, провокации. К слову, когда узнаешь о подобных случаях, приходит мысль о том, что эти провокаторы как раз таки и нацелены на вмешательство в процесс, создание заранее спланированной картинки, внесение сумбура. А ведь такое поведение недопустимо, и подобные попытки пресекаются в любой стране", - подчеркнул наблюдатель.

По его словам, на участке №22 Гомеля работают 10 наблюдателей - представителей ФПБ, "Белой Руси", Белорусского союза женщин, трудового коллектива. "Мы от разных общественных организаций, но у нас общая задача - смотреть, чтобы были созданы все условия для голосования", - подчеркнул Геннадий Никитенко.-0-