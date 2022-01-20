Представитель профсоюза о проекте Конституции: выбор правильного пути развития зависит от каждого

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выбор правильного пути развития нашей страны зависит только от каждого. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов.

"Конституция, как Основной закон страны, определяет вектор совершенствования нормативно-правовой базы для дальнейшего развития Беларуси, - сказал Виктор Суслов. - Мы не должны стоять на месте, и выбор правильного пути зависит только от нас. Белорусы должны делать все возможное, чтобы сохранить ценности, которые отвечают интересам отдельно взятого человека и общества в целом. Поэтому каждый гражданин Беларуси, кому небезразлична ее судьба, должен принять участие в обсуждении вносимых в Конституцию изменений и дополнений".

Виктор Суслов также подчеркнул, что обновленный документ станет гарантом независимости белорусского государства, обеспечит сохранение мира и стабильности, а также позволит стране и дальше поступательно развиваться и идти вперед. "Проект Конституции сохраняет социальную направленность государственной политики, - подчеркнул он. - Например, раздел второй документа предлагается дополнить статьей, согласно которой государство способствует духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи, создает необходимые условия для ее свободного и эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала в интересах всего общества. Это позволит направить энергию подрастающего поколения в созидательное русло и оградить ее от деструктивных влияний извне".

Как представитель медицинской общественности, председатель областной профсоюзной организации обратил внимание на содержание статьи 45. "В данную статью предлагается включить положение о том, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению здоровья, и это предложение я всецело поддерживаю, - сказал он. - Вносимое уточнение не означает, что государство снимает с себя обязанность по охране здоровья населения. Однако, как показывают международные исследования, здоровье человека более чем на 60% зависит от его образа жизни, и только на 10% - от уровня медицины. Поэтому каждый должен ответственно относиться к своему здоровью. Занятие спортом, осознание вреда курения, алкоголизма или употребления наркотиков, отказ от вредного питания - залог здоровья нашей нации".

Также Виктор Суслов отметил, что профсоюз является общественным институтом, призванным защищать трудовые и социально-экономические права работников, и поэтому не может оставаться в стороне от обсуждения проекта Основного закона. Так, с участием представителей профсоюза в организациях проводятся диалоговые площадки, организуются встречи в трудовых коллективов. Задача всех заинтересованных структур - открытое и конструктивное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию, заключил он.-0-