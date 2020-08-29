Представители Беларуси и Украины стали участниками фестиваля "Зов Полесья"

29 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Участников из 11 районов Гомельской и Брестской областей, а также артистов из Украины объединил VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", который проходит сегодня в агрогородке Лясковичи Петриковского района (Гомельская область), передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые гостями праздника стали дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. Накануне во время Дня торгового советника они изучили потенциал Припятского Полесья на Мозырском экономическом форуме.

"Я впервые на Полесье. Фестиваль дарит хорошие впечатления. Мы очень удивлены. Очень красивая природа, добрые люди. Все прекрасно", - поделился эмоциями советник по экономическим связям посольства Судана в Беларуси Али Хасан.

На сцене фестиваля свои номера представляют Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, заслуженный коллектив Беларуси ансамбль народной музыки "Бяседа", вокальная группа "Чысты голас", фольклорный ансамбль славянской песни "Збіцень", артисты Гомельской областной филармонии, Гомельский эстрадно-симфонический оркестр имени Ю.Василевского. Много ярких моментов подготовили артисты украинской группы "Лисапетный батальон".

Гостям фестиваля предлагают познакомиться с фантастическим и загадочным миром наших предков через мифологию сельчан Полесья. Так, на подворьях с общим названием "Таямніцы палешукоў" рассказывают о мифологических персонажах, показывают инсценировки о них. Террасы-подворья знакомят с мифологическими представлениями как с культурным явлением и частью истории духовной жизни народа.

На мастер-классы приглашает выставка-ярмарка "Рамесная слабада". Здесь распахнули двери "Майстэрня ганчарства і кузня", "Майстэрня саломапляцення і ткацтва", "Майстэрня лазапляцення і бондарства", "Хата рыбака і паляўнічага".

Уже в третий раз прочувствовать атмосферу праздника на фестиваль приезжает Николай Курлович. Полешук по рождению, а нынче минчанин по прописке, он отмечает, что в этом году агрогородок Лясковичи масштабно преобразился: "Очень много сделано. Появились новые точки. Это впечатляет". По мнению мужчины, фестиваль важен тем, что сохраняет народные обычаи, обряды, ремесла.

Вечером на главной сцене фестиваля красавицы из двух областей поспорят за звание "Палеская Прыгажуня - 2020". Завершится праздник вечерним шоу и праздничным фейерверком.

Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" нацелен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк "Припятский".-0-

Три уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук" На сцену за наградой поднялись председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич, генеральный директор РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Фото Сергея Холодилина