Представители БРСМ Гомельской области поздравили с Днем знаний учащихся и педагогов

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители Гомельской областной организации БРСМ поздравили учеников, педагогов, а также будущих учителей и воспитателей на торжественных линейках ко Дню знаний, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме молодежного союза.

Первый секретарь Гомельской областной организации БРСМ Вероника Гудкова посетила торжественное мероприятие в альма-матер учителей начальных классов, воспитателей и культоргов Полесья - Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С.Выготского. Она поприветствовала педагогов, учащихся и особенно - первокурсников. Вероника Гудкова уверена: Первое сентября - праздник для всех учителей, школьников и их родителей. "Пусть учебный год станет для них интересным, насыщенным и запоминающимся. Ведь пора студенчества - самая яркая. Пусть запомнят надолго учебу, а колледж живет и процветает много лет", - отметила она. Вероника Гудкова пожелала всем учащимся здоровья, уверенности в своих силах, хороших отметок, а учителям - выдержки и хороших учеников.

Слова особой благодарности первый секретарь обкома адресовала волонтерам и активистам молодежного союза. "Это те ребята, которые постоянно с нами, поддерживают и активно участвуют во всех мероприятиях. В этом году учащиеся колледжа побывали на Дне вышиванки в Минске, на "Славянском базаре в Витебске" и других проектах", - сказала она. Вероника Гудкова вручила волонтерам благодарственные письма и памятные сувениры за активное участие в проектах и программах союза молодежи.

Приветствие от БРСМ получили коллективы и ребята во всех районах области. Первые секретари территориальных комитетов молодежного союза посетили торжественные линейки в школах, ссузах и вузах. Молодежные активисты поздравили ребят с началом учебного года и побывали на первых занятиях по теме "Я вырос здесь, и край мне этот дорог" в школах. "Его основная задача - формирование у учащихся чувства гордости за достижения нашей страны за годы независимости, воспитание гражданской ответственности, инициативности и творческой активности. Все эти ценности старается нести в молодежную среду БРСМ", - отметила первый секретарь.

Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского - одно из старейших учебных заведений Беларуси. В этом году учреждение отметит 105 лет. Его истоки связаны с учительской семинарией, которая в начале ХХ столетия готовила педагогов для Полесского края. Здесь с ориентиром на практику готовят учителей начальных классов, музыки, физкультуры, воспитателей дошкольных учреждений, культорганизаторов. Одно из старейших учебных заведений стремится соответствовать времени, обновляя содержание и формы подготовки специалистов, создавая современную материальную базу и повышая квалификацию педагогических кадров.-0-