Представители деловых кругов из 19 стран обсудят в Гомеле внешнеэкономическую деятельность

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международное мероприятие "Бизнес-дни в Гомеле" состоится 18 октября, сообщили БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Международный форум соберет представителей делового сообщества из 19 стран. За годы проведения он зарекомендовали себя как эффективную диалоговую площадку для установления прямых деловых контактов, выработки стратегий сотрудничества, обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса, B2B-переговоров, обмена опытом.

Предусмотрено три сессии. На первой участники рассмотрят современные технологии для повышения конкурентоспособности региона, в частности, использование инновационных технологий и современных подходов в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. На обсуждение будут вынесены новые аспекты ведения бизнеса, эффективные модели, формы управления и успешные практики.

Тема второй сессии - "Роль межпалатного сотрудничества, взаимодействие бизнес-союзов и ассоциаций в интересах развития регионов". Будут рассмотрены эффективные инструменты расширения предпринимательской сферы, поиска новых рынков и привлечений инвестиций.

Прогноз, новые технологии, эффективные решения развития международной логистики и управления цепочками продаж окажутся в центре внимания третьей сессии.

Также 17-18 октября состоится XVI Республиканская универсальная выставка "Бизнес в регионах". Экспозиция разместится в областном общественно-культурном центре и на прилегающей к нему территории. Ее цель - демонстрация новейших образцов продукции предприятий и организаций Гомельской области для иностранных гостей и участников форума, поиск деловых партнеров, установление торгово-экономических контактов с широким кругом международного делового сообщества.

В программе - цикл бесплатных семинаров-практикумов для руководителей предприятий, маркетинговых служб и юрисконсультов, которые организует Гомельское отделение БелТПП.

В 2018 году участниками мероприятия стали более 140 представителей деловых кругов, ТПП из 18 стран, включая Россию, Молдову, Казахстан, Украину, Бельгию, Германию, Италию, Нидерланды, Израиль, Китай и Вьетнам. Традиционно на форуме будут присутствовать власти областного центра и региона, руководители иностранных диппредставительств, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций и другие официальные лица.

Традиционно организаторами мероприятия являются Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-